NPB公認プロ野球速報アプリ「NPB+」で、3月5日に開幕した「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」の本大会全47試合を対象に、トラッキングデータを用いた一球速報が配信される。 鈴木誠也選手のホームランデータ（左）、NPB+イメージ（右） 軌道や打球速度を可視化 NPB+では、試合のプレー結果に加え、打球速度や打球角度などのトラッキングデータが可視化される。3月3日に開催された侍