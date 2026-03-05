県内で詐欺の被害が続いています。60代の男性が投資名目で約9900万円をだましとられる被害を受けました。警察によりますと、ことし1月から2月にかけて県北に住む60代の男性が偽の投資サイトに十数回にわたり現金を振り込み約9900万円をだまし取られたということです。 男性はSNSで見つけた株に関するグループチャットに参加。紹介された偽の投資サイト上では5億円以上の利益があるように表示されていて、利益を引き出そう