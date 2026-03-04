マカロニえんぴつが、2025年の横浜スタジアム2DAYS公演より「ミスター・ブルースカイ」のライブ映像を公開した。バンドにとってデビュー10周年イヤーとなった2025年に、横浜スタジアムでキャリア初となるスタジアムワンマンライブ 2DAYS を開催した彼ら。この横浜スタジアム公演の模様を完全収録したBlu-ray/DVD作品が3月11日(水)に発売される。公開された「ミス