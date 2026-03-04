民間の信用調査会社「東京商工リサーチ岡山支店」はきょう（4日）、今年（2026年）2月度の岡山県の企業倒産件数（負債額1,000万円以上）を発表しました。それによりますと、倒産件数は10件、負債総額は15億5,000万円だったということです。 2026年に入り、2か月連続で倒産件数が2桁台 前年同月比で件数は３件減少、負債総額は3億1,200万円減少したということです。前月比で件数は4件減少、負債総額は23億2,900万円減少した