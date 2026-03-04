【「アークナイツ：エンドフィールド」新バージョン「潮起ち、故淵離る」】 3月12日 リリース予定 GRYPHLINEは、プレイステーション 5/Android/iOS/PC用3Dリアルタイム戦略RPG「アークナイツ：エンドフィールド」の新バージョン「潮起ち、故淵離る」を3月12日にリリースする。 「潮起ち、故淵離る」ではメインストーリー