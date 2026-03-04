「アークナイツ：エンドフィールド」新バージョン「潮起ち、故淵離る」が3月12日にリリース
【「アークナイツ：エンドフィールド」新バージョン「潮起ち、故淵離る」】 3月12日 リリース予定
GRYPHLINEは、プレイステーション 5/Android/iOS/PC用3Dリアルタイム戦略RPG「アークナイツ：エンドフィールド」の新バージョン「潮起ち、故淵離る」を3月12日にリリースする。
「潮起ち、故淵離る」ではメインストーリー、新エリアが解放される。また、新キャラクタ「★6 オペレーター【タンタン】」、「★6 オペレーター【ロッシ】」の特別スカウトが実装される。
また、「生存特訓」上級者イベント、ロッシ「赤騎士」物語イベントなどが順次実装を予定している。
【『アークナイツ：エンドフィールド』バージョン「潮起ち、故淵離る」PV】
「潮起ち、故淵離る」バージョン情報- アークナイツ：エンドフィールド (@AKEndfieldJP) March 4, 2026
『アークナイツ：エンドフィールド』新バージョン「潮起ち、故淵離る」は、3月12日（UTC+8）よりリリースされます。
バージョン「潮起ち、故淵離る」の詳細をお知らせいたします。
恩讐は故淵に沈み、潮は静かに起ちゆく。
