【「アークナイツ：エンドフィールド」新バージョン「潮起ち、故淵離る」】 3月12日 リリース予定

GRYPHLINEは、プレイステーション 5/Android/iOS/PC用3Dリアルタイム戦略RPG「アークナイツ：エンドフィールド」の新バージョン「潮起ち、故淵離る」を3月12日にリリースする。

「潮起ち、故淵離る」ではメインストーリー、新エリアが解放される。また、新キャラクタ「★6 オペレーター【タンタン】」、「★6 オペレーター【ロッシ】」の特別スカウトが実装される。

また、「生存特訓」上級者イベント、ロッシ「赤騎士」物語イベントなどが順次実装を予定している。

【『アークナイツ：エンドフィールド』バージョン「潮起ち、故淵離る」PV】

(C)GRYPHLINE