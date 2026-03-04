近頃のセリアは、平成世代を狙い撃ちしてくるアイテムがたくさん並んでいます！今回GETしてきたのは、渋谷のギャル文化を代表する伝説的ブランド、「ラブボート（LOVE BOAT）」を思わせるミニポーチ。このヒョウ柄とロゴデザインがたまらなく懐かしくて、即カゴINしました。詳しく見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：エナメルバッグ風ミニポーチ価格：￥110（税込）サイズ（約）：縦70×横100×奥行き40mm