ミラノ・コルティナ冬季五輪スピードスケート女子の1000メートル、500メートル、団体追い抜きで銅メダルを獲得し夏季を含めて日本女子最多の五輪メダル通算10個を誇る高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）が、今週末に行われる世界オールラウンド選手権をもってスケート人生に一区切りをつけることを4日、自身のインスタグラムで発表した。高木は「競技人生の進退に関わること」として「今週末にオランダで開催される世界オールラ