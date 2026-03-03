

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』のファイナルPVが３日、公開された。

【動画】『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』ファイナルPV

2025年7月18日より公開となり、2026年3月2日までの公開228日間で観客動員2715万6508人、興行収入397億1077万0400円を記録している『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、ファイナルPVを公開。一部劇場を除き、この春、全国劇場公開の終映を迎えることを発表した。

以下のスケジュールで異なる来場御礼入場者特典の配布が決定した。本作の通常上映での来場御礼入場者特典は、これをもって終了予定。さらに、３月16日20時に、残る２つの特典情報を公開する。■３月7日(土)〜3月19日(木)：第17弾「第2弾キービジュアル クリアスタンド」■３月20日(金・祝)〜３月27日（金）：フィナーレ特典第1弾■３月28日(土)〜４月9日(木)：フィナーレ特典第2弾

来場御礼入場者特典 第17弾として「第2弾キービジュアル クリアスタンド」の配布が決定した。第2弾キービジュアルのイラストを使用したクリアスタンドで、一緒に飾るとキービジュアルを立体的に再現できる背景台紙が付属する。