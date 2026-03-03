株式会社伊藤園は、2026年3月に開催される「2026 World Baseball Classic」のグローバルパートナーとして、大会の全47試合を日本国内でライブ配信するNetflixとともに「『お〜いお茶』と一緒に観戦しよう。パブリックビューイング」を全国9カ所の商業施設で開催する。【写真】イオンモール幕張新都心会場では元日本代表選手がトークゲストに！詳細はこちら本イベントは、大会のオフィシャルグリーンティーである「お〜いお茶」を片