香川県警によると、3日未明、香川県坂出市のJR予讃線讃岐府中駅で、線路上で工事をしていた40代の男性が快速列車「マリンライナー」にはねられ、死亡した。国土交通省は鉄道事故に認定、運輸安全委員会が調査官を派遣すると発表した。