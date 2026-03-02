スタミナに溢れオンもオフも充実する週。また積極的の他者と関わり刺激を受けることが開運アクションに。仕事も思い切って視野を広げて動くと吉。全く気に留めずにいた案件に幸運が潜んでいるかも。恋愛はマンネリな婚活はNG。アウェイなスポットに出会いがあります。