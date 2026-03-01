ジェシーが白か黒かどうかだけで、いったいどこまで引っ張るつもりなのか……。篠原涼子が主演し、SixTONESのジェシーが共演する『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』（日本テレビ系）。2月22日（日）に中盤回となる第5話が放送されたが、繰り返しの展開にうんざりするエピソードだった。■焦点が “怜治は善人か悪人か？” しかない主人公は強い正義感と責任感を持つクールな拘置所の刑務官・冬木こずえ