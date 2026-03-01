稲城大橋から真っすぐ！の新道路東京都稲城市は2026年2月26日、市内の南山東部土地区画整理事業地内で整備を進めていた「東長沼矢野口線」の未開通部について、3月25日（水）に交通開放すると発表しました。 【これは便利！】開通する「稲城大橋−読売ランド線ルート」（地図／写真）開通するのは、2025年3月にオープンした読売ジャイアンツの2軍球場「GIANTS TOWN STADIUM」のふもと、南山リハビリテーション病院前から都道読