グレープストーンは、「ネスレ ミロ」と「東京ばな奈シェイク」がコラボした「東京ばな奈シェイク Made with MILO」を、2026年3月1日から4月30日までの期間、JR東京駅の「東京ばな奈s（トーキョーバナナーズ）」限定で販売します。累計1万杯以上も飲まれた大人気コラボが復活！栄養機能食品として子どもから大人まで幅広い年代に親しまれる「ミロ」と「東京ばな奈」がコラボレーションして誕生した「東京ばな奈シェイク Made with