【東京ばな奈】ネスレ ミロとコラボした「東京ばな奈シェイク Made with MILO」が復活！非売品マグ＆サンプリングキャンペーンの実施も《3月1日から》

グレープストーンは、「ネスレ ミロ」と「東京ばな奈シェイク」がコラボした「東京ばな奈シェイク Made with MILO」を、2026年3月1日から4月30日までの期間、JR東京駅の「東京ばな奈s（トーキョーバナナーズ）」限定で販売します。

累計1万杯以上も飲まれた大人気コラボが復活！

栄養機能食品として子どもから大人まで幅広い年代に親しまれる「ミロ」と「東京ばな奈」がコラボレーションして誕生した「東京ばな奈シェイク Made with MILO」が、期間限定で帰ってきます。

「ミロ」の栄養はそのままに、「東京ばな奈」のコクのあるバナナカスタードと合わせることで、おいしくて栄養もしっかりとれるシェイクとなっています。

「東京ばな奈シェイク Made with MILO」は、JR東京駅にある東京ばな奈の最大のフラッグシップショップ「東京ばな奈s（トーキョーバナナーズ）」のみでの限定販売です。

価格は490円です。

復活記念のプレゼントキャンペーンも

「東京ばな奈シェイク Made with MILO」の復活を記念して、オリジナルマグカップや「ネスレ ミロ オトナの甘さ」がもらえるキャンペーンが開催されます。

・「ミロ」オリジナルマグカッププレゼントキャンペーン

3月1日から4月30日までの期間中、「東京ばな奈シェイク Made with MILO」を購入するとスタンプカードがもらえます。スタンプを3個集めると、先着360人に非売品の「ミロ」オリジナルマグカップがプレゼントされます。

スタンプは「東京ばな奈シェイク Made with MILO」1杯につき1個押印。スタンプカードは合算が可能です。

また、プレゼントはひとり1個まで。3杯まとめて購入の場合はプレゼントがもらえます。マグカップがなくなり次第、キャンペーンは終了します。

・3月6日限定！ 「ネスレ ミロ オトナの甘さ」プレゼントキャンペーン

3月6日に、東京ばな奈s店舗（JR東京駅 八重洲地下中央口改札外）で「東京ばな奈シェイク Made with MILO」を含む2160円以上を購入した先着360人には、「ネスレ ミロ オトナの甘さ」がプレゼントされます。

1会計につき、プレゼントは1袋まで。なくなり次第キャンペーンは終了します。

※価格は税込です。

