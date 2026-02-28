スポーティのトレンドから、スウェットアイテムの人気は今季も続く予想。カジュアルなスウェットを、ミドル世代はどう着こなす？ 今回は【GU（ジーユー）】のおしゃれスタッフさんによる「こなれ見えコーデ」を解説！ モノトーンでまとめることで、上下スウェットとは思えないスタイリッシュな雰囲気に仕上がります。ぜひ真似してみて。 黒のコートで引き締めて大人顔コーデに