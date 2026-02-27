年度末が近づくと、解雇、雇止め、退職勧奨が増える。労働問題を専門とする弁護士の佐々木亮さんは「不当な解雇や雇止めをさせないためには、法律を知っておくこと、会社が出す書面に安易にサインをしないことの2点が重要だ」という――。写真＝iStock.com／shironagasukujira※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／shironagasukujira■退職勧奨を受けたら真っ先に確認すべきこと年度末が近づくと、解雇や雇止め、退職勧奨の相