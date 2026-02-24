日本マクドナルドは、2026年2月25日から一部メニューの価格を改定します。対象となるのは全体の約6割のメニューで、10〜50円程度の値上げとなります。価格改定の理由としては、原材料費、エネルギーコスト、人件費上昇の長期化を受けてのものだと説明しています。40円の差は大きい...値上げされる主なメニューの一例は下記の通り。ダブルチーズバーガー単品：450円 → 480円（＋30円）セット：700円 → 740円（＋40円）チキン