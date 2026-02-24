【マック】約6割のメニューを値上げ、ビッグマック単品500円に...。悲しみの声続出「厳しいよ、生活が」《2月25日から》

日本マクドナルドは、2026年2月25日から一部メニューの価格を改定します。

対象となるのは全体の約6割のメニューで、10〜50円程度の値上げとなります。

価格改定の理由としては、原材料費、エネルギーコスト、人件費上昇の長期化を受けてのものだと説明しています。

40円の差は大きい...

値上げされる主なメニューの一例は下記の通り。

ダブルチーズバーガー 単品：450円 → 480円（＋30円） セット：700円 → 740円（＋40円）

チキンフィレオ 単品：420円 → 440円（＋20円） セット：680円 → 720円（＋40円）

えびフィレオ 単品：430円 → 440円（＋10円） セット：700円 → 710円（＋10円）

ビッグマック 単品：480円 → 500円（＋20円） セット：750円 → 770円（＋20円）

炙り醤油風ダブル肉厚ビーフ 単品：580円 → 590円（＋10円） セット：850円 → 860円（＋10円）

炙り醤油風たまごベーコン肉厚ビーフ 単品：570円 → 580円（＋10円） セット：840円 → 850円（＋10円）

チーズバーガー（単品） 220円 → 240円（＋20円）

ソーセージエッグマフィン 単品：330円 → 360円（＋30円） コンビ：380円 → 390円（＋10円）

炭酸ドリンク S：140円 → 160円（＋20円） M：270円 → 290円（＋20円） L：320円 → 340円（＋20円）

マックフライポテト S：200円 → 220円（＋20円） M：330円 → 350円（＋20円） L：380円 → 400円（＋20円）

SNS上では、「マックの値上げ止まらないなぁ...かなしみ」「ハンバーガーよりポテトSの方が高いのはバグだと思う」「厳しいよ、生活が」と、ショックを受ける声も多数見られます。

一方で、てりやきマックバーガーやハンバーガー、マックシェイクなど、一部メニューは価格据え置きで販売されます。

※価格は標準店舗の目安。店舗により異なります。

値上前に駆け込み食べしたい人は急いで。

東京バーゲンマニア編集部