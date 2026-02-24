源田「選手だけでやりました」野球日本代表「侍ジャパン」は24日、宮崎合宿を打ち上げた。23日には選手が一堂に会して焼き肉で“決起集会”を行った。チーム一丸となって、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の連覇を目指す。近藤（ソフトバンク）は「いろいろな選手とコミュニケーションを取れてよかったです。ダルビッシュさんが最後だったので、菅野さんと雄星さんは最初の集まりということで、やろうということに