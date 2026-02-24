源田「選手だけでやりました」

野球日本代表「侍ジャパン」は24日、宮崎合宿を打ち上げた。23日には選手が一堂に会して焼き肉で“決起集会”を行った。チーム一丸となって、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の連覇を目指す。

近藤（ソフトバンク）は「いろいろな選手とコミュニケーションを取れてよかったです。ダルビッシュさんが最後だったので、菅野さんと雄星さんは最初の集まりということで、やろうということになりました。楽しくできたかなと思います」と明かした。

源田（西武）も「昨日は食事会もあって、いろんな選手とコミュニケーションをとることができました。選手だけでやりました」と笑顔。北山（日本ハム）も「焼肉を食べました」と述べていた。

菊池（エンゼルス）もアドバイザーとして合宿に参加していたダルビッシュ（パドレス）との関わりについて問われた際に「チームを離れるということで、いろいろと確認だったりとか、チームの状況とか。昨日食事会をしましたので、そういった会話もしました」と語っていた。

2023年の大会前には、初招集でチームに溶け込めきれていなかった宇田川（オリックス）のためにダルビッシュが“発起人”となり「宇田川さんを囲む会」を実施。チームは一丸となり、世界一へと駆け上がっていった。（Full-Count編集部）