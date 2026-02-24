ショートドラマアプリ「BUMP」で２月１２日（木）より配信スタートした青春ドラマ『アンロック』から誕生したボーイズグループ「アンロック」による、初の地上波冠特別バラエティ番組「アンロックＴＶ」を3月3日（火）深夜０時26分〜ＭＢＳローカルにて放送することが決定した。本番組はドラマとリアルを横断する連動企画。ドラマの世界を飛び出した尾崎ホクト役の砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）、松永タイキ役の小川史記（BUDDiiS）