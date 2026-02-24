ショートドラマアプリ「BUMP」で２月１２日（木）より配信スタートした青春ドラマ『アンロック』から誕生したボーイズグループ「アンロック」による、初の地上波冠特別バラエティ番組「アンロックＴＶ」を3月3日（火）深夜０時26分〜ＭＢＳローカルにて放送することが決定した。

本番組はドラマとリアルを横断する連動企画。ドラマの世界を飛び出した尾崎ホクト役の砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）、松永タイキ役の小川史記（BUDDiiS）、田中カズヤ役の宮武颯（WILD BLUE）の3人が、「ビンゴde知名度アップ大作戦」と題し、現実の街を舞台に"知名度アップ"を目的としたミッションに体当たりで挑戦。また、街行く人々の協力を得ながら、歌唱、ゲリラパフォーマンス、TikTok撮影、コミュニケーションミッションなどに次々と挑む。全てのミッションをクリアすることはできるのか...！？ドラマの認知度調査や名シーン再現など、作品と連動したミッションも盛り込み、物語の延長線上にある"アンロック"を描いていく。さらに番組の最後にはファンにサプライズ告知も...！？



◆街の人を巻き込む「知名度アップ大作戦」

ドラマの世界から飛び出し、ドラマ内で組まれたボーイズグループ「アンロック」による初の冠特別番組「アンロックＴＶ」。今回の企画では、「アンロック」の３人がさらなる飛躍を目指し、街中での「ビンゴ de 知名度アップ大作戦」に挑戦する！ドラマ内では事務所社長の関町役を演じた佐野岳が登場し、社長直々にビンゴ形式で数々のミッションが課されることに...。「街の人と一緒にTikTok撮影」といった難しいミッションから、「歌声で街の人を立ち止まらせろ！」といった体を張ったミッションまで、制限時間６時間という厳しい条件下で過酷なロケを敢行。バラエティ番組のロケが初めてという宮武は、体を張って通行人を止めてミッションを遂行するなど意外にも積極的な姿を見せほかのメンバーを刺激するが・・・！時間内にミッションはクリアできるのか！？

＜アンロックからコメントが到着＞

尾崎ホクト役／砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）

見どころしかないよな・・・（笑）

歌うたって通行人を足止めするっていうミッションで、足止めできたのにやり直しになって。「もっと目の前に来て立ち止まってもらえないとダメです」と言われて、僕もひとりの人に伝えるっていうアーティストのね、歌を届けるときの心構えとか、一番大事な思いや武者修行時代を思い出しました。最近では見られないような姿も見られると思います！あと本当に最後の最後に大サプライズも！「え？え？え？」の連続なのでぜひ見てください！

松永タイキ役／小川史記（BUDDiiS）

各メンバーのファンの皆さんいると思うんですけど、こんな泥臭い姿を普段あまり見られないと思うので、僕ら的にも初心に返れたし、今回のロケでそういう人間力が一気に上がったと言えるぐらい！あと（中目黒での）サプライズがすごかったです！もう全然ハードル上げます（笑）

田中カズヤ役／宮武颯（WILD BLUE）

ちょっと（WILD BLUEの）メンバーに自慢したいぐらいです...！もうロケ俺いけるよ...って！（笑）

今回が初ロケでした。なんか本当に緊張してたんですよ。声かけるとかしたことないし、街中で見られながらとかなかったんで...

でも姫路出身が良かったです！怒られてもおかしくないぐらいの止め方してたけど、そういうので奇跡が起こった。（ロケ中は）いいパスができたかなと思います。めっちゃ見ごたえあります！３０分に収めたくはない！（笑）

＜番組概要＞

「アンロックＴＶ」

放送情報：

３月３日（火）深夜０時２６分〜放送（MBSローカル放送）

出演：

砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）

小川史記（BUDDiiS）

宮武颯（WILD BLUE）

佐野岳

山崎香佳（MBSアナウンサー）

配信情報：

放送後見逃し配信（３月末まで）

＜ショートドラマ「アンロック」概要＞

2026年2月12日（木）よりショートドラマアプリ「BUMP」にて配信スタート！

出演：

砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）

奥山葵

小川史記（BUDDiiS）宮武颯（WILD BLUE）／佐野岳 ほか

監督：林 隆行

脚本：吹上よう

制作：GEEK PICTURES

製作・著作：MBS

公式SNS

ドラマ公式Instagram 【@unlock_btt】

▶URL： https://www.instagram.com/unlock_btt/

ドラマ公式TikTok 【@unlock_btt】

▶URL： https://www.tiktok.com/@unlock_btt

▶ショートドラマアプリ「BUMP」とは...

「BUMP」はemoleが運営する総ダウンロード数 300万回※を超えるショートドラマアプリ。ユーザーは、マンガアプリのように『待つと無料』で楽しむことができ、1話97円(税込)の課金や広告視聴でもドラマを楽しむことができる。(※2026年1月現在)