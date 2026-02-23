きのう未明、埼玉県ときがわ町で住宅5棟が焼けた火事で、警察は連絡が取れていなかった男を自宅に放火した疑いで逮捕しました。逮捕されたのは、ときがわ町の自称・契約社員、市川信夫容疑者（60）です。きのう午前2時40分ごろ、1人で住んでいたときがわ町の木造2階建ての自宅に火を放ち、全焼させた疑いがもたれています。この火事で、隣接する住宅1棟も全焼したほか、住宅3棟の一部が焼けたということです。けが人はいませんでし