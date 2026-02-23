【その他の画像・動画等を元記事で観る】 7人組ガールズグループ・HANAの1stアルバム『HANA』が、2月23日に配信リリースされた。2025年4月のデビュー以降ノンストップでリリースを重ね、楽曲それぞれで異なる魅力を発揮してきたHANAだからこそリリースすることができた、まさにこれまでの彼女たちの成長と想いが詰まった内容となっている。 ■初のHANAのメンバー全員による作詞・作曲