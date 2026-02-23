HANA、1stアルバム『HANA』配信スタート！ちゃんみなが監督した「ALL IN」MVは近日公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

7人組ガールズグループ・HANAの1stアルバム『HANA』が、2月23日に配信リリースされた。2025年4月のデビュー以降ノンストップでリリースを重ね、楽曲それぞれで異なる魅力を発揮してきたHANAだからこそリリースすることができた、まさにこれまでの彼女たちの成長と想いが詰まった内容となっている。

■初のHANAのメンバー全員による作詞・作曲 楽曲「ALL IN」MVは近日解禁

今回のリリースで最大の注目となったのは、アルバム用に書き下ろされた2曲の新曲「ALL IN」と「Bloom」。

初のHANAのメンバー全員による作詞・作曲 楽曲「ALL IN」は、ギターサウンドを基調とした挑戦的な曲調で、HANAらしい力強さ・クールさが全面に詰め込まれている。一度聴いたら耳から離れなくなること間違いなしのサウンドと、オーディションから駆け上がってきたHANAのメンバーだからこそ書き下ろせた「全部bet」という歌詞。どちらも特徴的で一直線に聴く人に響く内容となっており、早くも多くの興奮と感動の声が上がっている。

そんな「ALL IN」は近日MVも公開予定。舞台となるのは楽曲の世界観を体現したカジノとなっており、かつてないメンバーの挑戦的な表情と動きに注目したい。

そして「ALL IN」MVの今回監督を務めるのは、HANAのプロデューサーである“ちゃんみな”。「ALL IN」はメンバー全員による作詞・作曲 楽曲ということもあり、MVの内容にも注目が集まっているが、ちゃんみなだからこそわかるHANAのクールな表情や動き、そしてメンバー一人一人の個性が詰め込まれた内容は、期待を越えてくること間違いないだろう。

もう1曲の新曲「Bloom」は、初のMatt Cabとの共作楽曲。HANAの持つ繊細さや可愛さ、そして意思の強さを、爽やか且つリズミカルハーモニーなサウンドで歌い上げており、聞き心地の良い楽曲に仕上がっている。

2日後の2月25日にはCD発売も開始になる1stアルバム『HANA』。“どんなところにも花は咲く、誰だって咲ける”というHANAが届ける渾身のメッセージを、是非体感したい。

■リリース情報

2026.02.23 ON SALE

DIGITAL ALBUM『HANA』

2026.02.25 ON SALE

ALBUM『HANA』

■関連リンク

HANA OFFICIAL SITE

https://hana.b-rave.tokyo/

■【画像】1stアルバムジャケット写真