「9番・一塁」で先発出場…3回に上茶谷から中前打日本代表「侍ジャパン」は22日、ソフトバンクとの強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2026宮崎」を行った。サポートメンバーとして帯同している巨人・中山礼都外野手は「9番・一塁」で先発出場。快音を響かせる一打を放ち、「素晴らしい」「本当にすごい」と称賛が寄せられている。中山は第1打席で凡退したものの、3回の第2打席だった。上茶谷大河投手のストレートを綺麗に