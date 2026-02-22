SNSの総フォロワー数700万人超のインフルエンサー・タレントが、芸能活動を始める前の18歳の時に撮った貴重な“クマさんヘア”の写真を公開した。アイドルグループ ・FRUITS ZIPPERの櫻井らが「かわいいー！」と絶賛した。【映像】大人気インフルエンサーの“クマさん”ヘア姿2月21日に配信されたABEMA『恋髪オーディション』#3で、人気インフルエンサー・タレントのなえなのが「過去イチかわいい髪型」を披露。両サイドの高い