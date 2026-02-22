私はヒナコ。元夫のゴウとは仕事の関係で知り合って結婚しました。ゴウは私よりも7歳年下でした。当時40歳手前だった私に、ゴウは「子どもができなくたって2人で幸せになろう」と言ってくれたのです。しかしゴウはわずか2年で心変わりし「やっぱり子どもがほしいから離婚してほしい」と告げてきました。そして私は離婚して間もなく、思いがけない妊娠がわかりました。間違いなくゴウとの間の子どもです。なんというタイミングなの