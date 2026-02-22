＜子どもほしいから離婚して！＞離婚後に妊娠「1人で育てる！」元夫に連絡すると…？【第2話まんが】
私はヒナコ。元夫のゴウとは仕事の関係で知り合って結婚しました。ゴウは私よりも7歳年下でした。当時40歳手前だった私に、ゴウは「子どもができなくたって2人で幸せになろう」と言ってくれたのです。しかしゴウはわずか2年で心変わりし「やっぱり子どもがほしいから離婚してほしい」と告げてきました。そして私は離婚して間もなく、思いがけない妊娠がわかりました。間違いなくゴウとの間の子どもです。なんというタイミングなのでしょう。
私は実家で暮らす両親と妹のマリナに、妊娠していることを打ち明けました。結婚と離婚の経緯を知っているマリナは、驚きのあまり「嘘でしょ？」と声を上げます。すると母が「まずはヒナコの話を聞きましょうよ」と言ってくれます。
「この子は私が1人で育てていくつもり」そんな自分の決意を伝えます。ただ両親もマリナも、理不尽な目に遭った私に対して同情的です。母が「これからのことを一緒に考えましょう」と優しく声をかけてくれました。
思いがけない妊娠が判明して、混乱してしまった私。実家で両親と妹のマリナに伝えると、驚きつつも親身になって考えてくれてありがたかったです。私はお言葉に甘え、ひとまずアパートを引き払って実家に身を寄せることにしました。
ゴウとやり直す選択はありませんが、一応それでもお腹の子の父親です。連絡すると「子どもがほしい」と言っていたゴウは喜んでいる様子でした。両親やマリナに支えてもらって、子どもを育てていく決意をした私。無事に出産できることを祈りたいと思います。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
