「HYSTERIC MINI（以下、ヒステリックミニ）」のブランドムックシリーズ最新刊が2026年2月18日に宝島社より発売される。 【写真】「ヒステリックミニ」ふんわり軽いキルティング生地のバッグ 1990年代後半から2000年代初頭にかけ、原宿系・ギャルカルチャーとともに支持を集めたヒステリックミニ。Y2Kファッションが盛り上がるなか、ヒステリックミニも30代・40代を中心に再び注目を集め、ブランドムックシリ