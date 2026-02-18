bokula.が2月25日、新曲「東京、君の街」を配信リリースすることが発表となった。新曲「東京、君の街」は広島から上京したえい(Vo)が抱える等身大の想いを骨太なバンドサウンドで描き出したもの。バンドの現在地をそのまま封じ込めたミドルロックチューンとして届けられる。bokula.は現在、全国47都道府県を回るツアー＜最後は最後、あいまって＞を開催中だ。そのツアーファイナルはこれまでの活動の集大成として、5月23日に自身最