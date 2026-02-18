bokula.が2月25日、新曲「東京、君の街」を配信リリースすることが発表となった。

新曲「東京、君の街」は広島から上京したえい(Vo)が抱える等身大の想いを骨太なバンドサウンドで描き出したもの。バンドの現在地をそのまま封じ込めたミドルロックチューンとして届けられる。

bokula.は現在、全国47都道府県を回るツアー＜最後は最後、あいまって＞を開催中だ。そのツアーファイナルはこれまでの活動の集大成として、5月23日に自身最大規模の会場となる東京・Zepp DiverCityでワンマンライブを開催する。

■全国ツアー＜最初は最後、あいまって＞

2月01日(日) 広島ALMIGHTY

2月02日(月) 島根 出雲APOLLO

2月04日(水) 福岡OP’s

2月05日(木) 長崎STUDIO DO!

2月07日(土) 熊本Django

2月08日(日) 大分SPOT

2月10日(火) 高知ri:ver

2月11日(水祝) 愛媛 Double-u studio

2月14日(土) 岡山CRAZYMAMA 2ndRoom

2月15日(日) 神戸 太陽と虎

2月17日(火) 徳島 CROWBAR

2月18日(水) 高松 TOONICE

2月20日(金) 和歌山GATE

2月21日(土) 奈良NEVER LAND

2月23日(月祝) 滋賀B-FLAT

2月24日(火) 三重 四日市 CLUB CHAOS

2月26日(木) 岐阜 柳ヶ瀬ants

2月27日(金) 名古屋RAD SEVEN

3月01日(日) 静岡UMBER

3月02日(月) 甲府CONVICTION

3月05日(木) 府中Flight

3月07日(土) F.A.D YOKOHAMA

3月08日(日) 西川口LIVE HOUSE Hearts

3月11日(水) 水戸ライトハウス

3月12日(木) 宇都宮HELLO DOLLY

3月14日(土) 郡山PEAK ACTION

3月15日(日) 仙台ROCKATERIA

3月17日(火) 岩手the five morioka

3月18日(水) 八戸FOR ME

3月20日(金祝) 札幌KLUB COUNTER ACTION

3月22日(日) 秋田LOUD AFFECTION

3月23日(月) 山形ミュージック昭和session

3月25日(水) 新潟GOLDEN PIGS BLACK

3月26日(木) 前橋DYVER

3月31日(火) 千葉LOOK

4月01日(水) 東京Spotify O-Crest

4月04日(土) 長野ライブハウスJ

4月05日(日) 富山SOUL POWER

4月07日(火) 金沢vanvan V4

4月08日(水) 福井CHOP

4月10日(金) 大阪BRONZE

4月11日(土) 京都MOJO

4月14日(火) 米子laughs

4月15日(水) 福山cable

4月18日(土) LIVE rise SHUNAN

4月19日(日) 佐賀RAG.G

4月21日(火) 宮崎LAZARUS

4月22日(水) 鹿児島SR HALL

4月26日(日) 沖縄Livehouse Output

【ツアーファイナル】※ワンマン

5月23日(土) Zepp DiverCity (TOKYO)

▼チケット

前売り：\4,000(D代別)

https://eplus.jp/bokula/47/

※Zepp Divercity(TOKYO)のみ：https://eplus.jp/bokula/zdc/