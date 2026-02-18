「地域密着型の職場」というと聞こえはいいが、“地縁”がそのまま職場に持ち込まれるムラ社会的な職場は勘弁願いたい。東北地方の50代男性が働く大手チェーン店の地方拠点は、まさにそんな閉塞感に満ちていた。「AさんとBさんは縁故者、AさんとCさんは学生時代の先輩後輩、BさんとCさんは実家が数分の距離……」こうした地元の人間関係が業務にも色濃く反映されていた。しかしこの連帯感は「よそ者」への風当たりの強さと表裏一体