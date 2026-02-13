期間限定でiPhoneの下取り額を最大2万7000円増額、iPhone SE（第3世代）も対象 NTTドコモは13日、一部のiPhoneの下取り額を最大2万7000円増額する「下取りプログラム増額キャンペーン」を開始した。期間は3月31日まで。 対象機種は「iPhone 14」と「iPhone 13」、「iPhone 12」と「iPhone SE（第3世代）」。ほかのキャリアが販売した端末やSIMフリーモデルなども対象だが、ドコモが販売したモデルとは価格