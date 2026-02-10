来週（2026年2月16日〜2月22日）の【双子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2026年2月9日〜2月15日｜総合運＆恋愛運TOP３『恋愛面では恋愛以外をゆるめましょう』｜総合運｜★★★★☆自分の役割や立場を考えながら行動する必要があるでしょう。思っていることなどを安易