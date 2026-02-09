スーパーボウルのハーフタイムショーに出演したプエルトリコ出身のアーティスト、バッド・バニー＝8日、米カリフォルニア州サンタクララ/Patrick T. Fallon/AFP/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は、米プロフットボールNFLの王者を決める第60回スーパーボウルのハーフタイムショーでのバッド・バニーのパフォーマンスについて「史上最悪の一つだ」と批判した。トランプ氏はスーパーボウルには出席せず、フロリダ州での観戦パー