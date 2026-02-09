【モデルプレス＝2026/02/09】歌手の近藤真彦が2月8日、自身のInstagramを更新。長男とマラソン大会に出場した様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】61歳ベテラン歌手「そっくり」長男顔出しの貴重ショット◆近藤真彦、長男とマラソン完走2ショット近藤は「先週、息子と 口熊野マラソン に出てきました。僕は9年ぶり、息子は初マラソン」とつづり、ゴールテープを切る直前の長男との2ショットや、お揃いのランニングシューズの