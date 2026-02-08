アイドルグループ「シャルロット」でのラストライブを控えている一ノ瀬瑠菜が2月9日（月）発売『週刊プレイボーイ8号』の表紙＆巻頭グラビアに登場。18歳の彼女が石垣島ロケで初めて体験した乗馬や幻の島へ渡ったことなどについて、そして今の心境や近況などを語ってくれた！＊＊＊【最近始めた日記の内容】――今回のロケは、2泊3日で沖縄・石垣島に行きました。週プレの付録DVDにも収録されていますが、スペシャルな体験とし