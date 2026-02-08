数々のグラビア誌の表紙を飾る 最強の18歳一ノ瀬瑠菜（シャルロット） 「ずっと10代でいたい。大人になったら甘やかしてくれないじゃないですか（笑）」
アイドルグループ「シャルロット」でのラストライブを控えている一ノ瀬瑠菜が2月9日（月）発売『週刊プレイボーイ8号』の表紙＆巻頭グラビアに登場。
18歳の彼女が石垣島ロケで初めて体験した乗馬や幻の島へ渡ったことなどについて、そして今の心境や近況などを語ってくれた！
＊ ＊ ＊【最近始めた日記の内容】
――今回のロケは、2泊3日で沖縄・石垣島に行きました。週プレの付録DVDにも収録されていますが、スペシャルな体験としては馬に乗って海にも入りましたよね。
一ノ瀬 保育園くらいの頃、ポニーに乗った記憶があったんですよ。だから、事前に「今回の撮影では馬に乗るよ」って聞いていて、そのときからずっとわくわくしていました。
けど当日、実際に目の前で馬を見たら想像以上に大きくて！ 当然ですが、乗ったらめっちゃ高い。海に入って水浴びをしたときは、足でばちゃばちゃするから体が揺れるんです。しかも、ヒヒーンって鳴いたりするから怖くて......。
でも、だんだん慣れていったら、余裕もできて楽しかったですね。最近『進撃の巨人』のアニメを見ていたので、調査兵団になった気分も味わえましたし。太ももで馬体を挟んでいないといけないから、終わった後は筋肉痛で大変でしたけど（笑）。
――草原の中で絵を描いたりもしましたよね。
一ノ瀬 やりました！ そうそう、このロケの後、自由帳を買ったんです。絵は得意じゃないので日記を書いたり、友達が描いてくれた絵に私が色を塗ったりしています。
――オリジナルの塗り絵だ。ちなみに日記には何を書いているんですか？
一ノ瀬 ホントにその日にあったことを、ありのままに。やる気のないときは3行ぐらいだったりしますけど、多い日は2ページくらい書きますよ。泊まりロケのときも持っていっているので、今のところ欠かさず毎日書いています。漢字は苦手だったけど、国語辞典でちゃんと調べて。おかげで言葉をだいぶ覚えたと思います。
――見たい！
一ノ瀬 絶対ダメです。これは『呪術廻戦』でいうところの特級呪物なので（笑）。本当に赤裸々に書いているから、家族にも見せられませんし、絶対に落とせない。恥ずかしいもん！
――チラ見でもいいのに。話は変わりますが、2月15日のライブをもって、アイドルグループ「シャルロット」を卒業します。心境はどうですか？
一ノ瀬 やっぱりすごく寂しいです。でも、自分で決めたことなので、前を向いて進んでいけたらと思っています。
――シャルロットの思い出は？
一ノ瀬 全部のライブがすてきな思い出ですが、やっぱりTIF（TOKYO IDOL FESTIVAL）や＠JAMEXPOに出演したことですね。TIFの浮島STAGEでパフォーマンスしたときは、360度お客さんが取り囲んでいてめちゃめちゃ楽しかったです。
――アイドル卒業後はどんな活動をしていく予定ですか？
一ノ瀬 ソロになっても、ステージで歌い続けたいですね。そのために今、オリジナル曲を作っているんです。そう遠くない日に、また皆さんの前でパフォーマンスができると思います。待っていてください。
――歌手活動以外は？
一ノ瀬 演技の仕事も本格的にやっていきたいです。先日は『令和に官能小説作ってます』（テレビ大阪）に出演させていただいて。もっともっといろんな表現ができるよう、努力していきます！【グラビアのロケが好きすぎて......】
――グラビアは？
一ノ瀬 私、いつも言っていますが、グラビアの仕事が一番好きなんです。いろんな意味で成長していますし、どんどん私らしさを見せていけたらと。スタッフの皆さんと一緒に過ごせるロケが大好きで、羽田空港で解散するときに寂しくて涙が出ちゃうことも。特に週プレさんのロケでは毎回そうです。なので、またどこか遠い所へ連れていってください（笑）。
――今回のグラビア撮影のときもそうですが、痩せすぎないようにちゃんと食べているんですよね。
一ノ瀬 そうなんです。最近は一蘭のラーメンを食べたり、回転ずしに行ったり。この間は、そのコンボをついにやったんですよ。一蘭に行って、その後におすしを食べるっていう。
――おすしはどんなものを食べているんですか？
一ノ瀬 サーモンとマグロと、チーズ春巻き！ それとコーラですね。本当においしい！ あと、この間は虫を食べました。
――え？
一ノ瀬 上野で遊んでいたんですが、そうしたら友達が「昆虫食の自動販売機があるらしいよ」っていうから行ってみたんです。コオロギのミックスみたいなものを食べました。見た目は少し抵抗があったんですが、食べたら小魚の味。けっこういけましたね。
――今後やってみたいグラビアはありますか？
一ノ瀬 屋形船に乗って撮影したいです。Netflixの『ラヴ上等』を見ていたら屋形船に乗っているシーンがあって。私も乗りた〜いって思って。
――船といえば、今回の撮影でも犖犬療膈瓩箸い錣譴詆妖腓帽圓辰燭箸に船に乗りました。
一ノ瀬 あれも、すごく楽しかったです。私、乗り物全般が好きなんですよ。すぐに寝られるタイプなので、長時間の移動も苦になりません。
――2月26日が誕生日で、もうすぐ19歳になりますね。
一ノ瀬 ずっと10代でいたい。だって、大人になったら誰も甘やかしてくれないじゃないですか（笑）。20歳になるって、自分自身あんまり想像がつかないんですよね。いったいどんな大人になっているんだろう......。
でも、20歳のときには写真集を出したいので、週プレさん、よろしくお願いいたします！
