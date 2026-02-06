2026年1月30日、パリ。レトロモビル・ウィークの熱狂が街を包む中、ボナムス（Bonhams|Cars）は新たな歴史の1ページを刻んだ。例年のグラン・パレから、ブーローニュの森に位置する「ポロ・ド・パリ」へと舞台を移して開催された「The Paris Sale」である。【画像】ポロ・ド・パリという歴史ある舞台装置と、そこで目覚めたクラシックカーの「眠れる美女たち」（写真38点）1892年設立、1900年のパリオリンピック会場にもなった世界