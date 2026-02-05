人気アニメのセル画を偽物だと知りながらオークションサイトで販売した疑いで中国籍の男など3人が逮捕されました。【記者リポート】「こちらが実際に販売されていたもの。男らは透明なシート・セルに人気アニメのイラストを描いた、いわゆるセル画とセル画の下書きのイラスト2点を偽物だと知りながら販売していました」著作権法違反の疑いで逮捕されたのは、群馬県高崎市に住む中国籍の男など3人です。3人はおと