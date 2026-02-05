広島は5日、入団3年目の滝田一希投手（24）が「左肘関節内側側副じん帯損傷」と診断されたと発表した。宮崎・日南でのキャンプで痛みを訴え、4日に群馬県内の病院で精密検査を受けた。今後の処置は未定という。滝田は星槎道都大から23年ドラフト3位で入団。1年目の24年にプロ初勝利を挙げた。昨季は7試合に登板して防御率2・16。