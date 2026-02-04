2026年2月4日の『徹子の部屋』に中井貴一さんが登場。高倉健さんや緒形拳さん、津川雅彦さんなど、俳優人生に大きな影響を与えた先輩たちとの出会いを語ります。今回は中井さんが俳優人生を語った『婦人公論』2025年12月号の記事を再配信します。*****演劇の世界で時代を切り拓き、第一線を走り続ける名優たち。その人生に訪れた「3つの転機」とは――。半世紀にわたり彼らの仕事を見つめ、綴ってきた、エッセイストの関容子が訊く