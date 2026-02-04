【ワンダーフェスティバル2026［冬］】 開催日時：2月8日 開催時間：10時～17時 開催場所：幕張メッセ threezero×HMAは、カプセルトイ「機甲戦線」第1弾を2月8日開催予定の「ワンダーフェスティバル2026［冬］」にてモックアップを展示する。 「機甲戦線」はカプセルトイブランド「カプセル道」からリリース予定のミリタリー系SF