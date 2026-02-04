【ワンダーフェスティバル2026［冬］】 開催日時：2月8日 開催時間：10時～17時 開催場所：幕張メッセ

　threezero×HMAは、カプセルトイ「機甲戦線」第1弾を2月8日開催予定の「ワンダーフェスティバル2026［冬］」にてモックアップを展示する。

　「機甲戦線」はカプセルトイブランド「カプセル道」からリリース予定のミリタリー系SFロボプラキットカプセル玩具。スナップフィットキットとなっており、完成時の高さは約6cmで可動関節も搭載している。

　その第1弾となる「パラクラックス」のモックアップが展示を予定している。

　本商品は2026年展開を予定している。

(C)Kadoo