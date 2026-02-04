ワンフェス2026[冬]にてカプセル玩具プラキット「機甲戦線」のモックアップ展示が決定
【ワンダーフェスティバル2026［冬］】 開催日時：2月8日 開催時間：10時～17時 開催場所：幕張メッセ
threezero×HMAは、カプセルトイ「機甲戦線」第1弾を2月8日開催予定の「ワンダーフェスティバル2026［冬］」にてモックアップを展示する。
「機甲戦線」はカプセルトイブランド「カプセル道」からリリース予定のミリタリー系SFロボプラキットカプセル玩具。スナップフィットキットとなっており、完成時の高さは約6cmで可動関節も搭載している。
その第1弾となる「パラクラックス」のモックアップが展示を予定している。
本商品は2026年展開を予定している。
『#機甲戦線』続報⚡️
第1弾「パラクラックス」に続き、
「18式車輛歩兵 石竜」「МП-15 ステナー」の設定を公開。#ワンフェス2026冬 にて
第1弾のモックアップを展示！💥
第1弾のモックアップを展示！💥https://t.co/p9FZz2drQ0#カプセル道#threezero #3zjp #HMA pic.twitter.com/0k5gV14qWj
