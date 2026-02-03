ロレックスは誰もが憧れる高級時計だが、よく見ると「高すぎて手が出ない存在」にはなっていない。実は、「仕事を頑張れば手に入れられるかもしれない距離感」こそが、価値をいっそう高めるのだという。パテック・フィリップやヴァシュロン・コンスタンタンを差し置き、高級時計界の代名詞的存在となったロレックス。彼らが長年貫いてきた、独自の戦略に迫る。※本稿は、大阪大学大学院経済学研究科教授のピエール＝イヴ・ドンゼ『