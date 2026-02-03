METOSは、フィンランドにおけるサウナが及ぼす影響を実験してまとめた「エビデンス」を持っている。サウナに詳しい中京大学の舟橋弘晃准教授がまとめた学術論文をベースに、実験に基づいたエビデンスを見ながら、サウナの可能性を模索していく。定期的なサウナ入浴は、身体的・精神的・社会的に良い状態を保つために役立つ可能性がある。なかでも“精神的に良い”状態とサウナ入浴は関連すると考えられている。【前編記事】『「こ