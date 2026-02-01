マイナス20度の極寒の時期に、アイスクリーム店「馬迭爾（MODERN）」のアイスキャンディーを食べるのはどんな感覚だろうか。黒竜江省ハルビン市の目抜き通り・中央大街では、さまざまな方言を話す全国各地からの観光客が、「寒くなればなるほどアイスを食べる」というこの地域ならではの究極の体験を楽しんでいた。馬迭爾のアイスには100年以上の歴史がある。20世紀初頭、欧州からの移民が中国東北地域に来るようになると、「甘い